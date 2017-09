Outubro: FOX Premium 1 estreia duas novas séries inéditas

Você está: Notícias

O canal de televisão por assinatura FOX Premium 1 estreia duas novas séries ao longo do mês de outubro. Na terça-feira, dia 10 de outubro, às 22h, o público confere a chegada da primeira temporada de Shut Eye . Já no domingo, dia 22, às 22h45, será a vez de assistir a estreia da segunda temporada de #MeChamaDeBruna .



Com uma segunda temporada já confirmada, “ Shut Eye ” traz um olhar sombrio do mundo de videntes de Los Angeles e o sindicato, que é uma espécie de crime organizado, que os administra. O mágico veterano Charlie Haverford (Jeffrey Donovan) supervisiona uma série de salões em que falsos paranormais atendem e que rende fortunas, em nome de um violento e dominador chefe, até que um golpe na cabeça o traz uma nova mentalidade, fazendo-o questionar tudo o que ele sempre acreditou.



Inspirada na vida real de Raquel Pacheco, interpretada pela jovem brasileira María Bopp, “ #MeChamaDeBruna ” retrata a história de uma adolescente de classe média que decide mudar de vida, fugir da casa de seus país e começar a trabalhar em um bordel em São Paulo. Atraída pelo dinheiro, as emoções proibidas e a busca por sua própria independência, Raquel se transforma em Bruna Surfistinha, a garota de programa mais conhecida da cidade.





