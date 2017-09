Você está: Notícias

Pela primeira vez em 20 anos Teleton México é adiado

Vcfaz - 21 Set 2017 - 3:58



Neste ano de 2017, o Teleton México celebra 20 anos de atividades e muita solidariedade. A edição comemorativa seria exibida entre os dias 6 e 7 de outubro pelas principais emissoras mexicanas.



No México, a Fundação Teleton é uma instituição privada sem fins lucrativos que arrecada fundos para construção e manutenção de centros de reabilitação e inclusão infantil, cuidando de crianças com autismo e câncer, entre outros. Atualmente conta com 22 centros e em 2013 deu início a construção do Hospital Infantil Teleton de Oncologia.



Neste ano, por conta dos dois terremotos que atingiram vários estados mexicanos ao longo do mês de setembro, a direção do Teleton decidiu adiar a realização de sua edição de 20 anos para uma data futura, informou o grupo Televisa através de plantão de notícias do canal Las Estrellas .



Esta é a primeira vez que o evento é adiado em 20 anos. Uma nova data deverá ser divulgada nos próximos dias.



Não foi apenas o Teleton México que adiou sua realização por conta das tragédias naturais ocorridas recentemente. Diversos outros eventos sociais, esportivos e/ou culturais previstos para ocorrer nas próximas semanas também estão sendo cancelados e/ou adiados por todo o país em solidariedade às vítimas.



A comunidade mexicana tem justificado os adiamentos alegando que a sociedade tem problemas sérios no momento e que necessitam de total dedicação por parte das autoridades e voluntários.





