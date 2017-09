Você está: Notícias

Novela mexicana vence novamente confronto contra reprise bíblica da Record

Vcfaz - 21 Set 2017 - 15:04



Na tarde última quarta-feira, dia 20 de setembro, a novela "Um caminho para o destino", exibida pelo SBT , foi ao ar das 18h22 às 19h20 e marcou 6,7 pontos de média, 10,2% de share e 8,1 pontos de pico.



A reprise bíblica exibida pela Record teve média de 6 pontos.



Durante o confronto com o programa jornalístico exibido pela emissora concorrente, das 19h16 às 19h20, a atração do SBT marcou 7,9 pontos de média contra 6,1 e garantiu a segunda colocação.





