Big Little Lies ganha maratona neste sábado na HBO

Vcfaz - 21 Set 2017 - 16:31



Big Little Lies foi a produção da HBO mais premiada no Primetime Emmy ® deste ano.



Para comemorar, o canal HBO preparou uma maratona no sábado, 23 de setembro, com a exibição dos sete episódios da série. A partir das 15h, os assinantes poderão rever o sucesso protagonizado por Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley, Alexander Skarsgård e Laura Dern.



Foram 8 prêmios Emmy® para Big Little Lies, incluindo: Melhor Série Limitada; Melhor Atriz em Série Limitada ou Filme (Nicole Kidman); Melhor Ator em Série Limitada ou Filme (Alexander Skarsgård); Melhor Atriz Coadjuvante em Série Limitada ou Filme (Laura Dern); Melhor Direção em Série Limitada, Filme ou Especial de Drama (Jean-Marc Vallée); Melhor Elenco em Minissérie, Filme ou Especial; Melhor Figurino em Série, Série Limitada ou Filme Contemporâneo; Melhor Supervisão Musical.





