Destaques

Outubro: Confira os principais destaques do mês no Max Up

Vcfaz - 21 Set 2017 - 23:59



As novidades no canal MAX UP começam já no domingo, dia 1º de outubro, a partir das 22h, com " Já Estou com Saudades ". Duas mulheres com uma forte amizade recebem notícias que mudarão suas vidas para sempre; enquanto uma é diagnosticada com câncer de mama, a outra descobre que está grávida. Embora ambas as notícias sejam impactantes, elas terão uma a outra para se apoiarem e enfrentarem as situações juntas. Filme estrelado por Toni Collette e Drew Barrymore.



No domingo, dia 8, às 22h, será a vez de conferir " Família Hollar ". John Hollar, um artirta da cidade de Nova York, volta à sua pequena cidade natal ao saber que sua mãe está gravemente enferma. Ao chegar, John é imediatamente dominado por problemas que ele pensou ter deixado para trás. Porém, logo ele percebe que todos os caminhos o levam para esta casa.



" Tirando o Atraso " é o destaque do dia 15, às 22h. Após a morte de sua esposa, Dick Kelly convence seu neto Jason a viajar com ele para a Flórida – faltando apenas duas semanas para o casamento do neto. Durante o trajeto, Jason percebe que seu avô planejou uma viagem sem regras e então ele tentará manter a situação sob controle para poder chegar sem maiores problemas para seu jantar com os padrinhos. Filme estrelado por Robert De Niro e Zac Efron.



A partir das 22h do dia 22 o público confere " Turma 94 - O Grande Encontro ". Dan sofria bulling dos colegas na escola secundária e agora organiza um reencontro de ex-alunos. Ele não perde a esperança de conquistar a aceitação de todos e fará de tudo para que o popular Oliver vá ao encontro como seu melhor amigo.



Fechando o mês, no dia 29, às 22h, vai ao ar " Fuga Para a Liberdade ". Ricky, um órfão criado na cidade e amante de hip-hop, começa uma nova vida com uma família adotiva na zona rural da Nova Zelândia. Quando uma tragédia ameaça separá-lo de sua nova família, Ricky e seu tio Hec decidem forjar uma fuga e se escondem em uma floresta; o que desencadeia uma caçada nacional, já que os serviços sociais dizem que o garoto, na verdade, foi sequestrado.