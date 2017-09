Outubro: Universal estreia três temporadas inéditas

Você está: Notícias

O canal pago Universal estreia novas temporadas de três seriados de sucesso ao longo do mês de outubro.



As novidades começam com a sexta temporada de Chicago Fire que estreia no dia 23 de outubro, às 22h. Dos produtores da franquia "Law & Order", a série abordará o dia a dia intenso e os dramas dos oficiais do Departamento de Bombeiros de Chicago e paramédicos da Brigada 51. A equipe composta por bombeiros, time de resgate e paramédicos, irá passar por situações tensas e delicadas, arriscando suas próprias vidas para salvar pessoas em perigo. A trama também apresenta os conflitos pessoais e os desafios que surgem por conta das diferenças entre os companheiros de equipe.



Já na terça, dia 24, às 22h, o público confere a décima nona temporada de Law & Order: SVU . A série é a produção de maior sucesso da franquia Law & Order. Os dramas das vítimas e a reflexão em torno dos casos emocionam e prendem a atenção do público. A crítica também reconheceu a série com diversas premiações. Entre elas, seis Emmy Awards e o Globo de Ouro de Melhor atriz a Mariska Hargitay.



A quinta temporada de Chicado P.D. estreia também na terça, dia 24 de outubro, às 23h. No Departamento de Polícia de Chicago, o Distrito 21 é composto por dois grupos distintos. Existem os policiais fardados que fazem a patrulha e ficam cara-a-cara com os criminosos nas ruas. E a Unidade de Inteligência, o time que combate os maiores delitos na cidade – crime organizado, tráfico de drogas, assassinatos. Liderando a Unidade de Inteligência está o Sargento Hank Voight (Jason Beghe), um homem disposto a contornar a lei em busca de justiça.





