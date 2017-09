Você está: Notícias

Especial do NatGeo dá acesso exclusivo a missão da Nasa a Saturno

22 Set 2017



O National Geographic estreia no domingo (24), “Saturno – A Joia do Universo " , o primeiro documentário completo sobre a missão história da NASA que colocou a nave interplanetária Cassini em órbita com Saturno pela primeira vez. Trata-se de uma compilação histórica que por meio de testemunhos de cientistas, engenheiros e pilotos que trabalharam na missão, explora os mistérios dos anéis de Saturno, a coleção de satélites menores, a composição do planeta e revela as imagens da missão que após 20 anos de trabalho chegou ao seu fim épico no dia 15 de setembro de 2017.



Com acesso ao interior do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, “Saturno – A Joia do Universo " revela a engenharia da nave Cassini, a mais completa nave interplanetária já construída pela NASA e de sua sonda Hugyens que aterrissou em Encélado, a maior Lua de Saturno e um dos corpos celestes mais parecidos coma Terra no sistema solar.



“Saturno – A Joia do Universo " ,estreia no Brasil no National Geographic no dia 24 de setembro, às 22h e poderá ser visto no app Nat Geo Play a partir do dia 25 de setembro .





