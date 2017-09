Você está: Notícias

Música

Bis exibe o show Depeche Mode: Live In Berlin

Vcfaz - 22 Set 2017 - 21:01



O canal de televisão por assinatura Bis exibe na próxima segunda-feira, dia 25 de setembro, a partir das 21h, o show inédito " Depeche Mode: Live In Berlin ".



Hoje considerada uma enorme influência para diversos artistas, a banda inglesa que mistura música eletrônica e rock toca seus maiores sucessos como “Enjoy The Silence” e “Personal Jesus” em um especial dirigido pelo fotógrafo e cineasta Anton Corbjin.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)





Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).