Penúltimo episódio de Perrengue mostra cena quente e beijo polêmico

Vcfaz - 22 Set 2017 - 21:05



Já diz o ditado que na vida nem tudo são flores, não é mesmo? Perrengue , a série jovem da MTV está mostrando isso sob o olhar de três jovens que acabam de começar a entender mais sobre a vida adulta. Na próxima segunda-feira, 25 de setembro, às 22h, a MTV exibe dois novos episódios, além da reprise dos episódios da semana passada, a partir das 21h.



Um acontecimento inesperado na família de Cadu acaba reunindo todos e, neste momento, as tretas são deixadas de lado, afinal o amigo precisa daquela força. Logo quando o relacionamento dele com a Letícia estava chegando a um nível diferente. Quando se recupera, a relação aberta de Cadu, Letícia e Tiago esquenta e chega a um nível diferente.



Neste episódio, acaba rolando o esperado beijo de Tiago e Cadu , em um momento histórico na série. Vinícius Redd, que interpreta Cadu, fala sobre sua atuação: “ A série mostra que não devemos ter qualquer tipo de preconceito. Acredito no amor e no respeito ao próximo, e não cabe a ninguém julgar o que é certo ou o que é errado ”, comenta.



Depois do fiasco do almoço que acabou separando todo mundo, tudo parece estar se ajeitando para Pérola . Com sua exposição marcada, sua vida profissional anda bem, até que ela encontra com Tomás e os dois decidem ter uma DR sobre o que viveram. E quando Pérola é sincera e, pela primeira vez, diz ‘eu te amo’ a um de seus melhores amigos, ele não está lá para celebrar com ela.



Já quando o assunto é Miguel , seu namoro com Carol está de pernas pro ar e agora é a hora de decidir realmente o que ele quer fazer. Seus grandes sonhos estão em suas mãos, mas ele parece estar confuso sobre o que é certo e errado.





