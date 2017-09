Você está: Notícias

Destaques

Outubro: AXN estreia nova temporada de Secrets & Lies

Vcfaz - 22 Set 2017 - 21:18



O canal de televisão por assinatura AXN estreia na quinta-feira, dia 5 de outubro, a partir das 22h, a segunda temporada inédita do seriado Secrets & Lies .



Ben (Ryan Phillippe) é um pai de família que encontra o corpo de um garoto, e torna-se o principal suspeito de cometer o crime. Para salvar seu casamento, seus filhos, a reputação e a sanidade, ele não tem outra opção a não ser encontrar o verdadeiro culpado, correndo contra a Detetive Andrea Cornell (Juliette Lewis), que está investigando o caso com foco em Ben.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)





Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).