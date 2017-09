Você está: Notícias

Outubro: Sony muda programação e aproxima sinal latino e brasileiro

Vcfaz - 22 Set 2017 - 21:31



O canal de televisão por assinatura Sony ganhará uma nova grade de programação a partir da segunda-feira, dia 16 de outubro. Com a novidade, o sinal brasileiro estará mais parecido com o sinal latino-americano. A expectativa é que 80% da programação esteja sincronizada em todo a região.



Na nova programação, o canal segue destinando a faixa das 18h às 19h para a programação brasileira. De segunda à sexta, às 18h, o canal exibe " Chef's em ação ". Além disto, a atração ainda será exibida às 18h30 nas segundas e quartas. Nas terças e quintas, às 18h30, o canal exibe " Receitas em série com Isadora Becker ". Na sexta, às 18h30, o público confere " Olhar Digital ".



A programação do primetime das segundas, na faixa das 19h à 1h, está destinada para a exibição do seriado " A anatomia de Grey ". Nas terças, no mesmo horário, o público confere " Marvel's Agentes de Shield ".



Nas quartas e quintas, o canal dedica sua programação a realities shows. Na faixa das 19h às 23h, o canal exibe The Voice (americano). Em seguida, de 23h à 1h, o público confere The X Factor .



Nas sextas-feiras, de 19h à 23h, o canal exibe o reality Shark Tank Brasil: Negociando com tubarões . A partir das 23h, vai ao ar o inédito " Tô de Férias ". Sendo seguindo, às 23h30, por novo episódio de Shark Tank Brasil.



Os sábados são dedicados ao cinema com grandes sucessos. Os domingos exibem a reprise dos episódios inéditos da semana.





