Nova temporada

"Escolinha do Professor Raimundo" volta ao ar com novos personagens

robertoscalon - 22 Set 2017 - 21:45



Na próxima segunda (25), os alunos da nova "Escolinha do Professor Raimundo", seguem rumo à terceira temporada do humorístico que é fruto de uma parceria entre a Globo e o canal VIVA .



Na sala de aula, Bruno Mazzeo segue como o inesquecível professor Raimundo Nonato, personagem icônico que foi criado e interpretado pelo pai do ator, Chico Anysio. Nas carteiras, Aldemar Vigário (Lúcio Mauro Filho), Armando Volta (Evandro Mesquita), Baltazar da Rocha (Otávio Muller), Batista (Rodrigo Sant’Anna), Cacilda (Fabiana Karla), Cândida (Maria Clara Gueiros), Capitu (Ellen Roche), Catifunda (Dani Calabresa), Dona Bela (Betty Gofman), Galeão Kumbica (Kiko Mascarenhas), Joselino Barbacena (Ângelo Antônio), Marina da Glória (Fernanda de Freitas), Pedro Pedreira (Marco Ricca), Rolando Lero (Marcelo Adnet), Seu Boneco (Marcius Melhem), Seu Peru (Marcos Caruso), Tati (Fernanda Souza) e Zé Bonitinho (Mateus Solano) se preparam para encarar mais um ano letivo.



A terceira temporada da ‘Escolinha’ ainda traz novidades na escalação. Neste ano, a lista de chamada conta com um aluno novo, mas velho conhecido e querido pelo público: o ingênuo caipira Nerso da Capitinga, que vive a contar histórias da cidade onde nasceu. O personagem, originalmente interpretado pelo ator Pedro Bismarck, será vivido agora pelo humorista Marco Luque, recebido com aplausos pelos “colegas de classe”. Quem também recebe as acaloradas boas-vindas da turma é Bruno Garcia, que passa a interpretar Ptolomeu. O ator se junta ao elenco em 2017 para dar vida ao nerd assumido que teima em corrigir todos os alunos.



A terceira temporada da nova ' Escolinha do Professor Raimundo ' tem direção geral de Cininha de Paula e redação final de Péricles Barros e Marcelo Saback. O especial estreia no Viva no dia 25 de setembro , com exibições de segunda a sexta, às 20h30. Na Globo, a previsão de estreia é em novembro.





