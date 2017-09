Você está: Notícias

Outubro: Último filme de Nelson Xavier estreia no Canal Brasil

robertoscalon - 22 Set 2017 - 23:14



Canal Brasil traz na faixa "Seleção Brasileira" , dedicada aos mais importantes lançamentos da nossa sétima arte, o longa inédito "Comeback" , que vem ser o último trabalho de Nelson Xavier no cinema. Ele interpreta Amador, um ex-pistoleiro aposentado e solitário, coleciona em um álbum os recortes de jornal de seus antigos crimes. Após várias humilhações, ele reage com violência à hostilidade do mundo que o cerca ao mesmo tempo em que resolve voltar à ativa. O primeiro longa-metragem dirigido por Érico Rassi, traz ainda no elenco Marcos de Andrade, Gê Martu e Everaldo Pontes. "Comeback" estreia dia 31 de outubro , às 22h.



Maria Manoella, Martha Nowill, Michel Melamed e Fernando Alves Pinto estrelam o inédito "Vermelho Russo" (dia 17 de outubro , às 22h). Duas atrizes brasileiras decidem se mudar para Moscou para estudar o célebre método de atuação do russo Constantin Stanislavski. Lá, envolvidas com um diretor de teatro e em um complexo triângulo amoroso, as duas amigas precisam descobrir como superar suas diferenças dentro e fora dos palcos para que possam sobreviver em um país diferente.



Em "A Mulher do Pai" (dia 24 de outubro , às 22h), a adolescente Nalu precisa cuidar do pai cego, após a morte da avó que os criou como irmãos. Quando Ruben percebe o amadurecimento da filha, surge uma desconcertante intimidade entre eles. Mas, com a chegada de Rosário, o ciúme ganhará espaço na vida de ambos.



Inédito no Canal Brasil , "Chico Xavier" (dia 10 de outubro , às 22h) biografa o médium brasileiro, que teve uma legião de seguidores com seus mais de 400 livros psicografados, que pregavam a paz e estimulavam a caridade. O longa é estrelado por Nelson Xavier, Ângelo Antônio, Tony Ramos, Christiane Torloni, Giulia Gam, Letícia Sabatella, Giovanna Antonelli, Cássia Kis Magro e Pedro Paulo Rangel, entre outros.



