Novembro: Telecine Premium estreia "Doutor Estranho" e spin-off de "Star Wars"

robertoscalon - 22 Set 2017 - 23:46



VCFAZ.TV traz em primeira mão as novidades de novembro na Rede Telecine . São destaques da sessão " Superestreia" do Telecine Premium as aventuras "Rogue One: Uma História Star Wars" e "Doutor Estranho" , a animação "Moana: Um Mar de Aventuras" e o drama "Estrelas Além do Tempo" .



Na nova franquia ambientada no universo Star Wars , "Rogue One - Uma História Star Wars" apresentJyn Erso (Felicity Jones), que ainda criança foi afastada de seu pai, devido à exigência do diretor Krennic que ele trabalhasse na construção da arma mais poderosa do Império, a Estrela da Morte. Criada por Saw Gerrera (Forest Whitaker), ela teve que aprender a sobreviver por conta própria ao completar 16 anos. Já adulta, Jyn é resgatada da prisão pela Aliança Rebelde, que deseja ter acesso a uma mensagem enviada por seu pai a Gerrera. Com a promessa de liberdade ao término da missão, ela aceita trabalhar ao lado do capitão Cassian Andor (Diego Luna) e do robô K-2SO. O longa estreia dia 25 de novembro , às 22h.



Na adaptação cinematográfica do heróis da Marvel, Benedict Cumberbatct é "Doutor Estranho" (dia 18 de novembro , às 22h). Stephen Strange leva uma vida bem sucedida como neurocirurgião. Sua vida muda completamente quando sofre um acidente de carro e fica com as mãos debilitadas. Devido a falhas da medicina tradicional, ele parte para um lugar inesperado em busca de cura e esperança. Lá descobre que o local é também a linha de frente contra forças malignas místicas que desejam destruir nossa realidade. Ele passa a treinar e adquire poderes mágicos, mas precisa decidir se vai voltar para sua vida comum ou defender o mundo.



A animação da Disney, "Moana - Um Mar de Aventuras" (dia 04 de novembro , às 22h) apresenta Moana Waialiki, uma corajosa jovem, filha do chefe de uma tribo na Oceania, vinda de uma longa linhagem de navegadores. Querendo descobrir mais sobre seu passado e ajudar a família, ela resolve partir em busca de seus ancestrais, habitantes de uma ilha mítica que ninguém sabe onde é. Acompanhada pelo lendário semideus Maui, Moana começa sua jornada em mar aberto, onde enfrenta terríveis criaturas marinhas e descobre histórias do submundo. Com vozes de Dwayne Johnson, Auli'i Cravalho, Rachel House.



Taraji P. Henson, Octavia Spencer e Janelle Monáe formam um grupo de funcionárias negras da NASA na década de 60, que são obrigadas a trabalhar a parte em "Estrelas Além do Tempo" (dia 11 de novembro , às 22h) . Grandes amigas, elas provam sua competência dia após dia e precisam lidar com o preconceito para ascender na hierarquia da NASA.



