Roberto Cabrini entrevista filhos de Marcelo Rezende

Vcfaz - 25 Set 2017 - 0:37



No Conexão Repórter deste domingo, 24 de setembro, Roberto Cabrini entrevista com exclusividade os filhos de Marcelo Rezende .



O jornalista tem acesso à mansão onde o comunicador passou os últimos anos de sua vida e conversa com eles sobre as polêmicas envolvendo Luciana , a namorada de Rezende, além de questões sobre a herança e o que eles têm a dizer sobre isso.



Em uma entrevista emocionante, Diego Esteves e Patrícia Adriessen recordam a relação com o pai, sua vida, os momentos mais marcantes e sua morte.



O programa fala ainda sobre uma séria discussão levantada após a morte de Marcelo: o abandono do tratamento convencional e a adoção de uma terapia baseada na chamada dieta cetogênica. Em um depoimento concedido a Cabrini, o cardiologista e nutrólogo Lair Ribeiro fala sobre a questão e defende suas ideias, criticadas por conhecidos oncologistas.



O Conexão Repórter deste domingo exibe o documentário " Caminho e Destino ", logo após o Programa Silvio Santos, no SBT.





