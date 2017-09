Você está: Notícias

Record exibe final de temporada de Dancing Brasil

Vcfaz - 25 Set 2017 - 17:30



Nesta segunda-feira, dia 25 de setembro, acontece a grande final da segunda temporada do Dancing Brasil . Na decisão da atração, ao vivo, os finalistas Lexa , Suzana Alves e Yudi Tamashiro terão de mostrar tudo o que aprenderam para agradar os jurados e o público de casa.



No último episódio do reality show, não haverá espaço para erro, e criatividade, evolução, sincronia e técnica serão determinantes para que os participantes encantem o telespectador, que escolherá pelo voto qual estrela levará para casa o prêmio de R$ 500 mil. O bailarino profissional que dançou com o vencedor ganha um carro 0Km.



Na grande final do reality show, cada um deles apresentará duas coreografias. Além disso, as estrelas já eliminadas vão participar de uma dança coletiva, que ocupará todo o espaço do palco do Dancing Brasil . A apresentadora Xuxa Meneghel e Sérgio Marone também farão uma apresentação especial.





