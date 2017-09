Você está: Notícias

Band estreia primeira temporada de Exathlon Brasil

Vcfaz - 25 Set 2017 - 17:34



A Band estreia nesta segunda, dia 25 de setembro, às 22h30, o reality de competição Exathlon Brasil . Apresentado pelo jornalista Luís Ernesto Lacombe, o programa vai colocar frente a frente 20 participantes que vão disputar diferentes provas de resistência física e mental para conquistar o prêmio de R$ 350 mil.



No primeiro episódio, o público vai poder acompanhar a chegada dos competidores à República Dominicana. Divididos em dois times - Heróis e Guerreiros – eles terão como primeiro desafio a Prova do Alojamento.



Os participantes vão se enfrentar em duelos que testam a resistência física de cada um deles. Cada vencedor garante um ponto para seu time. A equipe que conquistar 10 pontos primeiro vence e garante um dia de permanência na cabana, que tem camas e banheiro. O time perdedor passará a primeira noite no quintal, espaço nada confortável e com comida racionada.





