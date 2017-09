Você está: Notícias

Audiência

Programa do Porchat conquista a vice-liderança

Vcfaz - 26 Set 2017 - 14:59



Na noite desta segunda-feira, dia 25 de setembro, o Programa do Porchat consolidou o segundo lugar isolado na audiência.



O talk show da Record TV venceu o programa de entrevistas da concorrente e marcou média de 5 pontos, pico de 7 pontos e share de 15%, na faixa de 00h26 à 1h05. A terceira colocada marcou 4 pontos de média.



Fábio Porchat entrevistou o vencedor do reality show Dancing Brasil, Yudi Tamashiro , diretamente do Rio de Janeiro.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)





Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).