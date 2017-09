Você está: Notícias

Final de Dancing Brasil chega a 10 pontos de pico

Vcfaz - 26 Set 2017 - 15:00



Na grande final do Dancing Brasil , exibida na noite desta segunda-feira, dia 25 de setembro, a dupla Yudi e Bárbara foi escolhida pelo público como a grande vencedora dessa temporada. A atração, comandada por Xuxa Meneghel, bateu recorde de audiência com média de 8 pontos, pico de 10 pontos e share de 14% durante seu horário de exibição, das 22h50 à 0h26.



No confronto com o talk show da concorrente, na faixa das 0h04 à 0h26, o Dancing Brasil conquistou a vice-liderança isolada com média de 7 pontos, contra 6 pontos da emissora terceira colocada.

Yudi levou para casa o prêmio de R$ 500 mil e sua parceira de dança ganhou um carro 0 km.



No Rio de Janeiro, o programa bateu recorde de audiência e share desta temporada, com média de 7 pontos, pico de 8 pontos e share de 14%.





