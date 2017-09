Você está: Notícias

Globo News investiga fenômeno das notícias falsas em documentário

A equipe do ‘ Que Mundo é Esse? ’ percorre diversos países para fazer um retrato fiel e imersivo de um dos maiores fenômenos de nosso tempo: as fake news , notícias falsas disseminadas principalmente por meio de sites e redes sociais. O resultado do trabalho é o documentário ‘ Que Mundo é Esse? - Fake News: Baseado em fatos reais ’, que estreia na GloboNews no sábado, dia 30, às 20h30.



Nos Estados Unidos, André Fran, Rodrigo Cebrian e Felipe UFO conversam com jornalistas que atuam no principal campo de batalha do universo das notícias falsas. Na Rússia, vão até a principal TV do país, a RT , e debatem a relação do canal com o governo russo e as informações oficiais e extraoficiais.



Na Inglaterra, conhecem uma das principais agências de checagem de dados (fact-checking), cada vez mais populares e fundamentais. Na Macedônia, se deparam com o ponto mais alto desta questão ao entrevistar um rapaz de 19 anos, integrante do “Veles Boys”. O grupo é formado por adolescentes que trabalham em empresas caseiras na pequena cidade de Veles e criam notícias falsas que contaminam o mundo. Suas fake news já influenciaram do Brexit às eleições americanas.



De acordo com levantamento do Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas para o Acesso à Informação (Gpopai) da Universidade de São Paulo, cerca de 12 milhões de pessoas difundem notícias falsas sobre política no Brasil. " As fake news estão no epicentro de uma disputa acalorada, que envolve política, tecnologia e sociedade. Por isso, foi muito interessante rodar por vários países analisando diferentes aspectos desse fenômeno, sem se prender aos 'fatos alternativos' em si. Foi estarrecedor chegar até os Veles Boys, na insuspeita Macedônia, e ver como é simples, fácil e lucrativo influenciar alguns dos mais importantes cenários políticos de nosso tempo ", conta André Fran.





