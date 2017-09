Você está: Notícias

HBO terá sinal aberto no fim de semana em todas as operadoras

Vcfaz - 26 Set 2017 - 16:48



Para que todos tenham a oportunidade de assistir à estreia da nova série original A Vida Secreta dos Casais , os canais do pacote HBO/MAX contarão com sinal aberto em todas as operadoras nos dias 29 e 30 de setembro e 1º de outubro.



Sexo, política e poder são os elementos principais da instigante obra criada por Bruna Lombardi e Kim Riccelli. A trama transita pelo universo das terapias alternativas, mostrando uma busca cada vez maior pela redenção; pelo ambiente das grandes corporações, onde a lei do mais forte se tornou a lei do mais cruel; e pelo abrangente e dinâmico território cibernético, em que é possível encontrar vazamento de informações e opiniões bombásticas. O primeiro episódio de A Vida Secreta dos Casais será exibido no domingo, 1º de outubro, às 22h, no canal HBO.



Na noite anterior, 30 de setembro, o blockbuster estrelado por Will Smith, Margot Robbie e Jared Leto Esquadrão Suicida estreia na programação do canal HBO, às 22h. No longa, uma organização secreta do governo dos EUA decide formar a Força Especial X, uma unidade composta por alguns dos criminosos mais temidos do mundo. Eleitos pela capacidade de serem facilmente descartados e levando em consideração o risco das missões, formam o grupo conhecido por “Esquadrão Suicida”.



Além das duas grandes estreias, quem ainda não é assinante da HBO poderá experimentar a programação completa dos canais do pacote HBO/MAX, repleta de filmes, documentários, séries e outros conteúdos imperdíveis.





