Record TV Itapoan lidera a audiência por mais de 8 horas

Vcfaz - 27 Set 2017 - 18:02



Nesta última segunda-feira, dia 25 de setembro, a Record TV Itapoan registrou excelentes índices de audiência e permaneceu em primeiro lugar por 8h30min em Salvador.



O Bahia no Ar garantiu a liderança isolada com 15 pontos de média, pico de 16 pontos e share de 39% em sua faixa de exibição, das 7h30 às 8h55



O Fala Brasil foi líder isolado e registrou média de 11 pontos, pico de 14 pontos e share de 33%, na faixa das 8h55 às 10h.



O programa Hoje em Dia conquistou a liderança com média de 7 pontos, pico de 9 pontos e share de 20%, na faixa das 10h às 11h59.



O Balanço Geral BA consolidou o primeiro lugar absoluto com média de 17 pontos, pico de 22 pontos e share de 34%. O programa foi exibido do meio-dia às 15h.



A novela Ribeirão do Tempo também garantiu a liderança isolada com 13 pontos de média, pico de 15 pontos e share de 28%, na faixa de 15h às 15h53.





