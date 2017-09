Você está: Notícias

Nat Geo Kids tem estreia antecipada no NOW

A partir de hoje, os clientes da NET e Claro HDTV poderão conferir os conteúdos do Nat Geo Kids no NOW . Tudo isso, antes mesmo da estreia no linear. O canal que entra na grade programação no dia 03 de outubro, traz com exclusividade algumas das suas atrações para serem assistidas antecipadamente, quando, onde e quantas vezes quiser.



O novo canal, que chega em HD (612) para os clientes das duas operadoras e em SD (112) para os assinantes da Claro HDTV, traz uma programação dedicada a crianças de 4 a 7 anos, com conteúdo repleto de ciência, exploração, aventura e conservação.



Entre as animações que estarão disponíveis no NOW, os destaques são As Aventuras de Blinky Bill com o coala Blinky e seu amigo lagarto Jacko, Ready Jet Go!, onde três amigos embarcam em grandes aventuras para explorar o sistema solar e As escolhas de Chuck, que a cada episódio, um garoto de 10 anos vive uma nova aventura diferente.





