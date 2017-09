Você está: Notícias

Outubro: Filmes que foram destaques no Oscar chegam ao Telecine Premium

VCFAZ.TV continua trazendo as novidades de outubro na Rede Telecine . Superestreia" são a versão para o cinema de "Assassin's Creed" , a animação "Sing: Quem Canta Seus Males Espanta" , o terror "O Chamado 3" e a ação "Aliados". Dentre os outros filmes que chegam à programação estão várias produções que foram destaques no Oscar deste ano.



Martin Scorsese dirige Andrew Garfield, Adam Driver e Liam Neeson em "Silêncio" ( 09 de outubro , às 22h). No século XVII, dois padres jesuítas portugueses viajam até o Japão à procura de seu mentor, que é apontado por ter cometido apostasia. Nessa busca, eles enfrentam a violência e perseguição de um governo que deseja expurgar todas as influências externas. Joseph Gordon-Levitt é "Snowden - Herói ou Traidor" ( 27 de outubro , às 22h). O filme traz uma biografia de Edward Snowden, ex-funcionário da Agência de Segurança dos Estados Unidos, que divulgou documentos sigilosos que entregaram os atos de espionagem praticados pelo governo norte-americano.



Denzel Washington e Viola Davis estrelam o drama destaque no último Oscar, "Um Limite Entre Nós" ( 02 de outubro , às 22h). Nos anos 1950, um jogador de beisebol aposentado agora trabalha como coletor de lixo para sobreviver. Ele sente um profundo rancor por não ter conseguido se tornar jogador profissional e precisa lidar com a criação do filho e o relacionamento com a esposa. Nas florestas do Noroeste do Pacífico, um pai cria seus seis filhos longe da civilização, em uma rígida rotina de aventuras em "Capitão Fantástico" ( 20 de outubro , às 22h). Ele é forçado a deixar o isolamento e leva sua família para encarar o mundo, desafiando sua ideia do que significa ser pai. Com Viggo Mortensen, George MacKay e Samantha Isler no elenco.



Amy Adams e Jake Gyllenhaal estão em "Animais Noturnos" ( 13 de outubro , às 22h).. No longa, Susan é uma negociante de arte que se sente cada vez mais isolada do parceiro. Um dia, ela recebe um manuscrito de autoria de Edward, seu primeiro marido. Por sua vez, o trágico livro acompanha o personagem Tony Hastings, um homem que leva sua esposa e filha para tirar férias, mas o passeio toma um rumo violento ao cruzar o caminho de uma gangue. Durante a tensa leitura, Susan pensa sobre as razões de ter recebido o texto, descobre verdades dolorosas sobre si mesma e relembra traumas de seu relacionamento fracassado.



Chris Pine, Jeff Bridges e Ben Foster estrelam o drama "A Qualquer Custo" ( 23 de outubro , às 22h), indicado aos Oscars de melhor filme, roteiro original, montagem e ator coadjuvante. Dois irmãos, um ex-presidiário e um pai divorciado, perderam a fazenda da família em West Texas e decidem assaltar um banco como uma chance de se restabelecerem financeiramente. Porém, cruzam com um delegado que tudo fará para capturá-los.



Mariana Xavier, Cacau Protásio, Lyv Ziese e Caroline Figueiredo são "Gostosas, Lindas e Sexies" ( 06 de outubro , às 22h). Com muito bom humor, quatro grandes e inseparáveis amigas que vestem plus sizes enfrentam todas as aventuras e desencontros amorosos e profissionais na cidade do Rio de Janeiro. Felipe Rocha e Daniel Furlan são dois amigos que a bordo de um Opala laranja 72, caem na estrada com destino a Buenos Aires em "La Vingança" ( 17 de outubro , às 22h). O objetivo é ficar com o maior número de mulheres possível para lavar a honra de Caco, que pegou sua namorada na cama com um argentino. Leandra Leal também está no elenco.



Sam Rockwell é "Don Verdean: O que o passado nos reserva" ( 04 de outubro , às 20h05). Um homem religioso que se dedica à arqueologia bíblica. Ele é contratado pelo pastor de uma igreja para encontrar relíquias que ajudem a promover a fé. Quando Don Verdean falha na procura, ele se vê forçado a usar a criatividade. Na comédia francesa "Mamãe, voltei!" ( 19 de outubro , às 20h15), Stéphanie, que é arquiteta e tem 40 anos, nunca imaginou que seria forçada a morar novamente com a mãe, Jacqueline. A mãe fica feliz com a novidade, mas começa a agir de forma estranha para manter em segredo o seu romance com o vizinho Jean.



No suspense "A Sala Verde" ( 15 de outubro , às 23h55), após terminarem seu show, uma banda de rock acaba testemunhando um brutal assassinato. Como eles são as únicas testemunhas do crime, eles logos se tornam o principal alvo de uma gangue de skinheads. A banda, então, terá que se refugiar na "sala verde" se quiser sobreviver à "queima de arquivos" promovida pelos brutais assassinos. Com Anton Yelchin, Imogen Poots e Patrick Stewart no elenco.



