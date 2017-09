Você está: Notícias

Promocional

SporTV realiza ação interativa na decisão da Copa do Brasil

Vcfaz - 28 Set 2017 - 17:21



O canal de televisão por assinatura SporTV realizou nesta última quarta-feira, dia 27 de setembro, uma ação interativa em sua identidade visual para comemorar a decisão da Copa do Brasil.



A logo do canal mudou de cor ao longo do dia conforme as torcidas do Cruzeiro e Flamengo utilizavam nas redes sociais as hashtags #CruzeironoSporTV e #FlamengoNoSporTV .



A logo ficava mais azul quando a torcida do Cruzeiro era a mais comentada e vermelha quando dominava a torcida do Flamengo.



Veja abaixo vídeo promocional da ação:













