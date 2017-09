Você está: FabioTV

Dancing Brasil supera Dança dos Famosos

Vcfaz - 28 Set 2017 - 19:29



Olá, internautas



Nesta segunda-feira (25/09), a segunda temporada do “Dancing Brasil” chegou ao fim. Yudi Tamashiro sagrou-se o grande vencedor com mais de 80% da votação popular. A emissora não revelou o percentual obtido por Lexa e Suzana Alves. O telespectador ficou sem saber quem ficou em segundo e terceiro lugar.



Aliás, as duas “meninas”, como fala Sergio Marone, poderiam ter obtido alguma premiação. Seria mais justo. No talent show, apenas o vencedor fatura o prêmio de 500 mil reais, além do carro para a parceira de dança.



Yudi arrebentou desde a primeira performance. O ex-apresentador do Bom Dia & Cia sobressaiu na disputa. Lexa foi a participante que mais evoluiu na pista de dança. A funkeira esbanjou carisma no vídeo. Suzana confirmou o bom desempenho especulado antes mesmo da estreia, já que é bailarina formada pelo Theatro Municipal de São Paulo.



Milene Domingues transformou-se na queridinha do público. Os telespectadores salvaram a eterna rainha das embaixadinhas em diversas oportunidades. Tímida, era uma das mais limitadas na competição. Encarou o desafio e chegou até a semifinal.



Nesta segunda temporada, ficou visível o requinte da produção. O quadro “Dança dos Famosos” do “Domingão do Faustão” agora passa ar de genérico no vídeo. Além de cenário e figurino, as coreografias do programa da Record TV são bem mais difíceis de executar em comparação ao similar da Globo.



Xuxa Meneghel e Sergio Marone cumprem a missão de conduzirem o formato. Os competidores devem brilhar soberanos na atração.



A Record TV, no ano que vem, deveria repensar a estratégia de exibição da disputa. Emendar uma temporada à outra não foi uma boa ideia. Até mesmo, a segunda edição contou com menos programas para ceder espaço ao reality A Fazenda.



Parabéns, Yudi!



Fabio Maksymczuk





