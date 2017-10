Você está: Notícias

Animal Planet exibe "O Filme Mais Perigoso de Todos os Tempos: Bastidores"

2 Out 2017



Era 1981 quando Roar , longa-metragem do diretor Noel Marshall, foi lançado. A premissa do filme era audaciosa: colocar a própria família de Marshall em meio a felinos selvagens para desenvolver um roteiro de ficção. 36 anos depois, com a estreia de O Filme Mais Perigoso de Todos os Tempos: Bastidores , na quinta-feira, 5 de outubro, às 21h30, o Animal Planet desvenda os bastidores insólitos das filmagens, traz entrevistas exclusivas e imagens de making of inéditas.



Por 11 anos, Marshall, sua esposa, a atriz Tippi Hedren (protagonista de Os Pássaros, de Alfred Hitchcock); e seus filhos, entre eles a atriz Melanie Griffith, produziram o filme e, para isso, viveram na companhia de 150 felinos selvagens – entre leões, tigres, guepardos e leopardos. A ideia de Marshall e Hedren surgiu em uma visita que o casal fez à África, em 1969 – desde então, o excêntrico clã dos Marshall passou a adotar, resgatar e comprar felinos, para criar seu próprio “elenco”.



Marshall estava convencido de que humanos e grandes felinos poderiam conviver harmoniosamente. O filme, seu grande projeto, serviu para convencer-lhe do contrário. Relançada nos Estados Unidos, em 2015, a edição de Roar traz a seguinte inscrição na imagem de capa: ‘ nenhum animal foi ferido durante as gravações, mas 70 membros da equipe foram ’.



Com uma hora de duração, o documentário traz depoimentos exclusivos de John e Jerry Marshall, filhos de Noel Marshall que estiveram presentes nas filmagens e foram responsáveis pela conservação dos rolos de filme por mais de três décadas, incluindo aqueles com cenas que ficaram de fora da edição e que o documentário revela com exclusividade.





