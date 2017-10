Você está: Notícias

Tecnologia

GloboNews Play ganha aplicativo próprio e acesso via mais ágil

Vcfaz - 2 Out 2017 - 16:41



Os assinantes da GloboNews terão, a partir da próxima segunda-feira, dia 9, uma forma mais rápida de conferir o conteúdo do canal. O GloboNews Play , que antes era acessado apenas pelo Globosat Play , terá agora um caminho direto. O assinante pode baixar o aplicativo na loja do seu celular e, com os mesmos login e senha do site de sua TV por assinatura, assistir à programação – por celular, computador ou tablet – onde e quando quiser. Além das transmissões ao vivo, é possível rever os programas do canal.



“ A GloboNews investe pesado em grandes coberturas ao vivo. É o ponto mais forte. O público sabe que, quando uma notícia acontece, é no canal que ele tem a melhor cobertura. Com o GloboNews Play, o telespectador pode acompanhar tudo em tempo real, em qualquer lugar e em qualquer plataforma. Nosso futuro é estar cada vez mais conectado e o GloboNews Play oferece exatamente isso para o assinante ”, diz Eugenia Moreyra, diretora do canal.



Para facilitar a vida de quem quer saber tudo o que acontece no Brasil e no mundo, basta habilitar notificações por push para receber alertas com as principais coberturas. O aplicativo GloboNews Play é gratuito e exclusivo para os assinantes de TV por assinatura das operadoras parceiras.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)





Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).