Novembro: Sony estreia Marvel's Inhumans e anuncia novas produções Marvel

O canal Sony se prepara para estrear mais quatro novos títulos do universo Marvel em sua programação. E a primeira novidade já vai chegar em dose tripla: a estreia de Marvel's Inhumans vai acontecer no dia 14 de novembro, terça, às 21h, com a exibição de três episódios seguidos.



A nova produção para as telas da gigante dos quadrinhos, cujos personagens saíram das mentes geniais de Stan Lee e Jack Kirby, conta a história de uma família de super-humanos que vive na cidade lunar de Attilan: o rei Black Bolt (Anson Mount), sua esposa Medusa (Serida Swan) e seu irmão Maximus (Iwan Rheon), cuja ambição pelo trono vai colocar essa dinastia em pé de guerra.



A primeira temporada de Marvel's Inhumans conta com oito episódios de uma hora cada e foi criada por Scott Buck, que possui em seu currículo sucessos como Dexter, Rome e Six Feet Under.



Além dessa estreia, o Canal Sony já garantiu para 2018 a quinta temporada de Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D e as estreias de três novas séries desse universo em contínua expansão. As exibições serão sempre às terças-feiras, dia dedicado às séries da Marvel no canal. São elas:



Marvel's Cloak & Dagger – Conta a história de Tandy Bowen e Tyrone Johnson – dois adolescentes de origens bem diferentes que descobrem novos poderes que estão misteriosamente conectados. Tandy pode emitir adagas de luz e Tyrone tem a habilidade de encobrir outros na escuridão. Os dois aprendem rapidamente que funcionam melhor unidos do que separados, mas os sentimentos que existem entre eles complica ainda mais o mundo já cheio de desafios que enfrentam.



Marvel's Runaways – Todo adolescente acha que seus pais são "maus". E se realmente forem? A série vai contar a história de um grupo bem diverso de jovens que não se bicam, mas que precisam se unir contra um mal maior – seus pais.



Marvel's New Warriors – Mostra um grupo de seis jovens que possuem poderes e vivem e trabalham juntos. Com habilidades que estão no espectro oposto àquelas dos Vingadores, os New Warriors querem fazer a diferença no mundo... Mesmo que o mundo ainda não esteja preparado. Não tão super, muito menos heróis, a série é sobre aquele período da vida em que você está prestes a virar adulto e acha que pode fazer tudo e nada ao mesmo tempo – só que, nesse mundo, vilões podem ser tão assustadores quanto um flerte errado.





