"Globo Repórter" será exibido de segunda a sexta

Vcfaz - 3 Out 2017 - 12:35



A Globo anuncia que a partir do dia 16 de outubro , o "Globo Repórter" passará a ir ao ar não apenas nas noites de sexta-feira, mas também de segunda a sexta, às 4h da manhã . O programa antecederá o telejornal matinal "Hora 1", e irá reunir uma seleção de matérias dos últimos cinco anos em temas como economia, saúde e comportamento.



Na estreia, dia 16 de outubro, a Globo exibe ‘Arte como Passaporte’, com o qual o ‘Globo Repórter’ concorre ao Emmy Internacional de Jornalismo deste ano na categoria ‘Atualidade’. Exibido em junho de 2016, o programa conduzido por Renato Machado mostra como a arte mudou a vida de jovens de comunidades pobres brasileiras, que venceram dificuldades e estão brilhando no Brasil e no exterior.



O ‘ Seleção Globo Repórter ’ vai ao ar de segunda-feira a sexta-feira, às 4h da manhã, a partir do dia 16 de outubro.





