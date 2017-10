Você está: Notícias

Discovery Home & Health celebra mês das crianças com séries inéditas

3 Out 2017



No sábado, 7 de outubro, os prodígios tomam a tela do canal Discovery Home & Health em três atrações inéditas que comemoram o Mês das Crianças.



Às 20h30 vai ao ar Júnior Bake Off Itália: Mão na Massa , com os mais talentosos confeiteiros mirins. Em seguida, às 21h20, estreia Toy Box: Fábrica de brinquedos , série em que as crianças são os jurados e podem realizar o sonho de inventores de brinquedos ao possibilitarem a produção de uma de suas criações em escala industrial. Adolescentes S/A encerra a noite de estreias às 22h15: o especial de uma hora acompanha três empreendedores que faturam alto e possuem idades entre 14 e 15 anos.



A programação especial começa com a competição entre confeiteiros mirins que enfrentarão os desafios culinários em Júnior Bake Off Itália: Mão na Massa . Eles são 16 os melhores de toda a Itália e suas especialidades são doces, bolos, tortas e sobremesas tão bonitos quanto deliciosos.



Toy Box: Fábrica de brinquedos pode ser a porta de entrada na indústria dos brinquedos, que movimenta 80 bilhões de dólares por ano no mundo todo. Não faltam pessoas com ideias de objetos lúdicos que podem ser o próximo fenômeno entre as crianças. A série dá uma chance inédita aos inventores de brinquedos: uma de suas criações pode ser desenvolvida em escala industrial pela fabricante Mattel.



Os protagonistas de Adolescentes S/A mal saíram da infância e já são considerados prodígios no mundo dos negócios. Com apenas 14 anos, Margo gerencia uma bem-sucedida empresa que fabrica brilhos labiais, com lucro brutos de seis dígitos. Zach criou uma empresa avaliada em quase 50 milhões de dólares aos 15 anos; e Grabrielle, também aos 15 anos, desenha joias para clientes endinheiradas de Beverly Hills e Nova York – ela é diretora e o rosto da empresa que fabrica os acessórios. Além do tino precoce para faturar alto, todos eles são chefes de seus pais e mães.





