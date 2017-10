Você está: Notícias

Sob demanda

Liberado: Canal Viva abre capítulo de novela na web

Vcfaz - 4 Out 2017 - 16:42



Viva liberou de hoje té o dia 09/10 , o capítulo da novela " Por Amor " que mostra a famosa cena da briga entre Branca ( Susana Vieira ) e Isabel ( Cássia Kis Magro ). A cena, que foi recentemente ao ar no canal, estará disponível para não assinantes no VIVA Play.



Depois de descobrir que Isabel tem um caso com seu marido, Branca invade o apartamento da rival e toma as joias que Arnaldo deu à amante. Isabel então a procura para reaver as peças e é ameaçada por Branca com uma tesoura. As duas discutem e a executiva diz ter documentos que podem levar o casal à cadeia. Sem acreditar nas acusações de Isabel, Branca parte pra cima dela e as duas caem no tapa. O canalliberou de hoje té o dia, o capítulo da novela "" que mostra a famosa cena da briga entre Branca () e Isabel (). A cena, que foi recentemente ao ar no canal, estará disponível para não assinantes no VIVA Play. Assista agora clicando aqui Depois de descobrir que Isabel tem um caso com seu marido, Branca invade o apartamento da rival e toma as joias que Arnaldo deu à amante. Isabel então a procura para reaver as peças e é ameaçada por Branca com uma tesoura. As duas discutem e a executiva diz ter documentos que podem levar o casal à cadeia. Sem acreditar nas acusações de Isabel, Branca parte pra cima dela e as duas caem no tapa.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)





Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).