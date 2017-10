Você está: Notícias

Lana Del Rey é destaque no Vh1 Moods desta quarta

Vcfaz - 4 Out 2017 - 16:52



Os fãs da cantora Lana Del Rey tem motivos para ficarem ligados na tela do canal Vh1 Megahits nesta quarta-feira, dia 4 de outubro, às 20h. O bloco Vh1 Moods exibe uma seleção especial com clipes da cantora.



Lana é conhecida por seu estilo retrógrado das décadas de 1950 e 1960, e por sua semelhança com as famosas pin up do passado, sendo uma referência hipster, indie e vintage. Em setembro o cantora lançou sou mais recente clipe, com a música White Mustang .



A cantora está confirmada para o festival Lollapalooza 2018 .













