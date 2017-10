Você está: Notícias

Bandsports mostra entrevista ao vivo e exclusiva com Rogério Minotauro

Vcfaz - 4 Out 2017 - 16:55



O lutador Rogério Minotauro é o convidado especial desta quarta-feira, dia 4 de outubro, do programa K.O. Arena , que o canal Bandsports apresenta ao vivo semanalmente às 21 horas. Minotauro deverá falar sobre as ações sociais que desenvolve junto à população carente – e não faz publicidade delas – e também do seu retorno ao octógno, marcado para 16 de dezembro, no Fight Night do Canadá, quando vai encarar Jared Cannonier.



A última luta de Rogério Monotauro aconteceu em novembro do ano passado, quando perdeu por nocaute para Ryan Bader na luta principal do UFC São Paulo . Deveria ter voltado a lutar em junho, mas sofreu uma lesão na cervical durante um treinamento e foi obrigado a deixar o duelo marcado com Ilir Latifi, em Oklahoma, nos Estados Unidos. O embate com Canonier estava inicialmente agendada para acontecer em Virgínia, em novembro, mas foi remarcada para o Canadá.



O norte-americano Jared Cannonier, de 32 anos, já foi derrotado pelo brasileiro Glover Teixeira, mas vem de vitória recente contra Nick Roehrick, no TUF Finale, realizado em julho.





