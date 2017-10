Você está: Notícias

Discovery Turbo estreia nova temporada de série com vocalista do AC/DC

Vcfaz - 4 Out 2017 - 18:10



O canal Discovery Turbo estreia a terceira temporada da série Carros Alucinantes com Brian Johnson no sábado, 7 de outubro, às 22h55. Brian Johnson , vocalista AC/DC, admite alimentar uma paixão secreta por toda a vida: os motores. Não por acaso, as músicas que ele canta reúnem fãs no mundo todo há décadas e são a trilha sonora perfeita para aventuras em alta velocidade. Na série ele deixa o microfone e assume seu lado piloto para pisar fundo a bordo de modelos icônicos.



Nos seis episódios inéditos, cada um deles com uma hora de duração, Brian amplia e compartilha o vasto repertório que possui sobre motores e modelos clássicos. Entusiasta, ele visita fábricas, colecionadores e circuitos, vasculhando fatos históricos e queimando borracha enquanto testa os carros – no entremeio, divide com o telespectador o conhecimento de quem entende muito do assunto, sem abrir mão do peculiar senso de humor.





