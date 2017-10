Você está: No Controle

Sequência de Blade Runner estreia nas principais salas de cinema

Vcfaz - 5 Out 2017 - 18:04



Chegou quinta-feira e é dia de grandes estreias no cinema brasileiro. Neste dia 5 de outubro não é diferente e o público terá várias opções para curtir neste final de semana.



As novidades começam com a estreia de Blade runner 2049 .



Trinta anos depois dos acontecimentos do primeiro filme, um novo Blade Runner desenterra um segredo que tem o potencial de transformar em caos o que resta da sociedade.











Para a criançada estreia " My little pony - O filme ". Quando uma força obscura ameaça Ponyville e a Mane 6, os pequenos pôneis embarcam em uma viagem até o fim de Equestria para salvar sua amada casa. Lá eles conhecem novos amigos e passam por desafios perigosos ao longo do caminho.











Outra opção para a garotada é " Pica-Pau ". O brincalhão e travesso Pica-Pau está metido em mais uma de suas divertidas brigas por território e, dessa vez, os inimigos são o vigarista Lance Walters e sua namorada Brittany. Eles estão determinados a construir a sua grande casa dos sonhos mas, para isso, precisam derrubar a casa do Pica-Pau, que promete não deixar barato.











A França traz a comédia dramática " O melhor professor da minha vida ". Aos 40 anos, o professor François Foucault leciona literatura no Liceu Henri IV, uma renomada escola de Paris. Por acaso do destino, ele é transferido para uma escola no subúrbio da cidade, na rede de educação pública. Lá ele irá enfrenta as dificuldades de ser professor em uma escola com alunos não tão empenhados e esforçados quanto os antigos, mas que têm muito mais para lhe ensinar.











Outra comédia francesa que chega aos cinemas é " Rock'n roll - Por trás da fama ". Guillaume Canet, 43 anos, recebe uma crítica de uma jovem atriz dizendo que ele não é mais Rock'N Roll e, portanto, não consegue mais vender filmes. Com a ajuda de sua namorada, ele tenta provar o contrário.











" Na praia à noite sozinha " é a aposta da Coreia do Sul. Younghee é uma atriz famosa que tem a sua vida pessoal exposta após um caso com um homem casado. Ela acaba então decidindo deixar sua cidade e passar um tempo em Hamburgo, na Alemanha, e dar uma pausa na carreira. E, ao retornar à Coréia, Younghee reencontra os velhos amigos e começa a refletir sobre suas possibilidades de futuro.











O cinema brasileiro apresenta a comédia " Chocante ". Uma boy band brasileira que fez sucesso nos anos 1990 se reúne novamente para o velório de um deles, quando têm a ideia de reunir os integrantes para um último show.











Fechando a semana estreia " Churchill ". Durante a Segunda Guerra Mundial, em junho de 1944, o então primeiro-ministro do Reino Unido Winston Churchill lidera a ofensiva contra as forças Aliadas para recuperar dos nazistas territórios ocupados ao sul da Grã-Bretanha. Obcecado com o seu legado para a história, Churchill teme repetir o mesmo erro que, em 1915, levou ao massacre de centenas de milhares de soldados em Galípoli, na Turquia.













