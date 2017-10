Você está: FabioTV

Globo perde audiência com novas séries

Vcfaz - 5 Out 2017 - 18:07



A TV Globo viveu uma boa fase nos índices de audiência com “Sob Pressão” e “Os Dias Eram Assim”. A série médica ficava ao redor dos 27 pontos de média. Já a novela das onze, ou melhor, a supersérie rondava a casa dos 19 pontos.



Com a nova programação, a emissora percebeu o encolhimento significativo no IBOPE na noite das terças-feiras. Agora, o canal platinado exibe “Cidade Proibida” com Vladimir Brichta como protagonista. O ator interpreta o detetive Zózimo que investiga casos extraconjugais. A atração traz o ranço da série “A Vida como Ela é”. O ar déjà vu impregna a nova aposta da Globo. Resultado: queda no IBOPE. Fica ao redor dos 20 pontos de média, mesmo com “herança” da casa dos 40 pontos com “A Força do Querer”.



Em seguida, vem “Filhos da Pátria” que tem o objetivo de resgatar, por meio do humor, as raízes da corrupção no Brasil. Além da temática que cansa o público acostumado com as falcatruas exibidas nos telejornais, a série surge no rastro de outras produções que já tiveram o mesmo mote. Resultado: queda no IBOPE. Estreou com 15 pontos e já despencou para 12 pontos.



Neste ano, em especial, a TV Globo colheu ótimos frutos com a teledramaturgia. Porém, agora, a emissora exibe duas atrações que não despertam interesse no telespectador. É o mais do mesmo sem tempero especial.



