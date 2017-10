Você está: Notícias

No mês das crianças, canais infantis da Turner abrem sinal

Vcfaz - 5 Out 2017 - 18:11



A Turner preparou para este mês uma ação especial para comemorar o Dia das Crianças. Em conjunto com as principais operadoras de televisão do país vai abrir o sinal dos seus canais infantis durante o mês de outubro.



Na NET e Claro HDTV , o Cartoon Network , o Boomerang e o Tooncast estarão disponíveis para todos os assinantes (de todos os pacotes das operadoras) entre os dias 09/10 e 15/10.



Na Vivo , o sinal dos canais Boomerang e Tooncast estará disponível de 11/10 a 29/10 para todos os clientes.



Já na Oi , os canais Tooncast e Boomerang estarão com sinal aberto de 09/10 a 15/10.





