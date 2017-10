Você está: Notícias

SBT RS derrota concorrente e dispara na vice-liderança em 2017

Vcfaz - 6 Out 2017 - 15:48



O SBT RS está comemorando os resultados de audiência e a vice-liderança absoluta em setembro de 2017. Os números positivos correspondem com as ações do mês Farroupilha , na qual a emissora contou com a cobertura jornalística da Expointer, dos Acampamentos Farroupilhas de Porto Alegre e Canoas e também com o programa especial " Segredos do Chimarrão ", que ampliou em 11% a audiência na média das 24 horas de programação em relação ao mês anterior.



Na média mensal das 24 horas, o SBT RS alcançou 3,6 pontos contra 3,2 da emissora concorrente. Já na faixa da manhã, a emissora obteve crescimento de 23% e garantiu 3,0 pontos de audiência contra 2,2 da terceira colocada. No período da tarde, o SBT RS conquistou maior crescimento entre as emissoras: 5%. No horário nobre, a emissora também registrou aumento de 4%, além de 5,0 pontos de média contra 4,3 da concorrência. E ainda na faixa da madrugada, o SBT RS conquistou 32% de acréscimo e a melhor média dos últimos 12 meses: 2,1 pontos contra apenas 1,4 da terceira colocada.



Na programação local, os destaques do mês foram: Anonymus Gourmet que apresentou 32% de crescimento e a maior média desde a estreia em maio de 2015, com 5,6 pontos contra 3,5 da emissora concorrente e o Masbah! que assegurou a segunda maior média desde a estreia em novembro de 2013, com 34% de acréscimo em audiência e 20% em share, além do resultado mensal de 5,7 pontos contra 2,1 da terceira colocada.



O SBT Rio Grande 2ª edição ultrapassou a concorrente, que sofreu queda de 19% em audiência e fechou na vice-liderança com 3,7 pontos de audiência. Já o SBT Rio Grande atingiu a segunda maior média do ano de 2017, com crescimento de 11% em audiência e média mensal de 5,3 pontos contra 3,5 da terceira colocada. E o SBT Esporte cresceu 10% em audiência e share, além do Negócios da Terra Especial da Expointer que conquistou a vice-liderança, apenas um ponto atrás da emissora líder.





