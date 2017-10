Você está: Notícias

Telefonia

Oi lidera conquista de clientes de telefonia móvel no Mato Grosso

Vcfaz - 6 Out 2017 - 15:50



A operadora Oi liderou as adições líquidas de telefonia móvel do mês de agosto no Mato Grosso , segundo relatório divulgado nesta semana pela Anatel.



A companhia encerrou o mês com 50,2% dos novos clientes do mercado móvel, o equivalente a 7.897 mil novos acessos. A Oi teve um crescimento de 1,8% no mês de agosto, em comparação com o mês anterior, no número de clientes.



Regionalmente, o maior destaque da Oi no Mato Grosso foi no DDD 65 , que abrange cidades como Cuiabá, Cáceres, Várzea Grande e Tangará da Serra, que obteve 73,3% dos novos clientes da Oi no estado. No Mato Grosso, a Oi conta com 453 mil clientes na telefonia móvel.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)





Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).