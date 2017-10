Você está: Notícias

Programação

SKY lança o canal Dog TV ao custo de 19,90 reais por mês

Vcfaz - 6 Out 2017 - 16:08



A operadora de multisserviços SKY deve lançar no próximo dia 17 de outubro o novo canal DOG TV . A novidade será comercializada em modo a la carte ao custo de R$ 19,90 por mês. A informação tem sido divulgada pela empresa através das redes sociais.



DOGTV é o primeiro canal de televisão pensado exclusivamente para cães e transmite, durante 24 horas por dia, uma programação criada cientificamente para proporcionar a companhia adequada aos cães que estejam sozinhos em casa.



Após vários anos de pesquisa e em parceria com alguns dos melhores especialistas do mundo, foi possível conceber conteúdos adaptados à visão e audição do cão, ajudando a potenciar os seus padrões de comportamento naturais. O resultado são cães mais felizes, confiantes e menos ansiosos.



