Edição arrastada compromete "Exathlon Brasil"

Vcfaz - 9 Out 2017 - 14:14



“Exathlon Brasil” é a nova aposta da Rede Bandeirantes. O reality gravado na República Dominicana ganha amplo espaço na grade de programação. De segunda a sexta, a atração vai ao ar das 20h25 às 21h10. Horário nobríssimo. Além disso, a emissora do Morumbi exibe a competição em dose dupla, das 22h30 à 0h30, todas as segundas e quintas. Fora o resumo que vai ao ar após o final do “Jornal da Noite”.



Exathlon Brasil tirou as novelas turcas do ar. Gira ao redor dos 2 pontos de média. É um patamar semelhante ao conquistado pela reprise de “Mil e Uma Noites” que ocupou inesperadamente a faixa horária. A novela tinha sido exibida há pouco tempo.



O reality lembra a proposta de “No Limite”. Porém, as competições fogem da premissa “mais difícil da TV”, conforme alardeado antes da estreia. As competições, até aqui, lembram as gincanas do “Domingão do Faustão”.



O programa reúne famosos no grupo dos Heróis e anônimos na patota dos Guerreiros. Aliás, estes últimos angariam expressiva rejeição nas redes sociais. Passam ar arrogante no vídeo. A turma de Giba, Maurren Maggi e companhia, ao contrário do esperado, enfrenta sérias dificuldades na disputa.



Como o programa é diário e com duas exibições de longuíssima duração às segundas e quintas, a edição é arrastada. Não há material suficiente para preencher o espaço. O “drama” é o mau cheiro do “herói” Barbato. Não há um bom ritmo. Até mesmo, as provas não despertam grande adrenalina no telespectador. É o mesmo percurso com todos os competidores. Vai. Volta. Vai. Volta.



O ponto positivo fica com o comando de Luis Ernesto Lacombe. É mais um jornalista que segue o caminho do entretenimento. Foi assim com Pedro Bial, Britto Junior, Fatima Bernardes, Patricia Poeta e Ana Paula Padrão. O ex-apresentador do Esporte Espetacular demonstra segurança na apresentação do reality. Ele tenta passar emoção com uma narração envolvente durante as provas.



“Exathlon Brasil” poderia obter um melhor desempenho se fosse exibido em apenas alguns dias da semana. Falta ritmo. Falta adrenalina.



