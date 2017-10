Você está: Notícias

Eurochannel exibe o drama alemão Luca Dança em Silêncio

Vcfaz - 9 Out 2017 - 19:06



Luca é rebelde. Ela valoriza a sua liberdade tanto quanto a sua vida. No entanto, o seu passado ainda a assombra. Será que é hora de ela deixar as sombras para trás e navegar em busca de novos horizontes? O Eurochannel convida os telespectadores a conhecer uma jovem em sua transição da escuridão para a luz em Luca Dança em Silêncio , um drama alemão comovedor. A produção estreia sábado, dia 14 de outubro, às 21h.



Luca Dança em Silêncio é o segundo longa-metragem de Philipp Eichholtz . Esta produção conta a história de Luca, uma jovem no limiar da idade adulta que se prepara para os seus exames finais em matemática e inglês, e assim obter o seu diploma do ensino médio. Ela não é brilhante em matemática, mas se destaca em inglês, o que a ajuda a fechar um acordo com o seu colega Kurt: Inglês em troca de aulas de matemática.



À medida que a trama se desenvolve, Luca revela as lutas e as glórias tanto na sua vida romântica como cotidiana. A sua mãe não acredita que ela tenha superado os problemas do passado; o seu namorado a maltrata. O refúgio de Luca se torna o seu animal de estimação, um cachorro resgatado, e o seu único desejo é controlar a sua vida.





