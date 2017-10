Você está: Notícias

Mercado

Fernando Medin assume a presidência da Discovery Networks Latin America

Vcfaz - 9 Out 2017 - 19:14



A Discovery Communications anunciou hoje que o veterano da indústria e da companhia Enrique (Henry) R. Martínez deixará seu cargo atual no final de 2017, depois de uma notável carreira de 24 anos na Discovery, sendo os últimos 17 como presidente e diretor geral da Discovery Latin America / US Hispanic (DLA/USH). Martínez concordou em permanecer com um papel consultivo na Discovery Networks International (DNI), reportando-se ao presidente e CEO JB Perrette. Fernando Medin , atual VP Executivo e Diretor Geral do Brasil e Cone Sul, foi promovido para liderar a divisão DLA/USH a partir de primeiro de janeiro de 2018.



“A visão única de Henry e sua expertise na América Latina construíram a rede de canais internacionais número um em toda a região, conduzindo um crescimento de dois dígitos por muitos anos, criando um imenso valor para a Discovery e seus acionistas ", disse Perrette. " Ele definiu o que significa trabalhar com integridade, fazendo dos clientes seus amigos, e montando a melhor equipe desta indústria na América Latina - incluindo o novo líder Fernando Medin ”, completou. “ Henry é um líder incrível que ganhou a admiração de seus pares na indústria, bem como de todos os que trabalharam com ele e para ele, e seu legado permanecerá, após uma carreira de 35 anos no negócio da TV por assinatura ”.



Desde sua entrada na Discovery Communications em 1994, Martínez liderou a criação de um portfólio diversificado e bem-sucedido na América Latina, Península Ibérica e no mercado hispânico dos EUA. Sua visão foi essencial no estabelecimento do Discovery Channel como a marca líder em programação factual na América Latina. É dele também o crédito pelo lançamento do Discovery Kids, canal pré-escolar líder na região; e do Discovery Home & Health, canal de lifestyle líder entre mulheres. Martínez também garantiu o sucesso do lançamento do Discovery en Español e do Discovery Familia no mercado hispânico dos EUA. Ao todo, o portfólio inclui 13 marcas, que atingem cumulativamente 381 milhões de assinantes em 49 países, customizadas em três idiomas.





