Claro HDTV estreia novo canal e dois novos sinais em alta definição

Vcfaz - 9 Out 2017 - 19:30



Os assinantes da operadora Claro HDTV terão novas opções de entretenimento a partir desta terça-feira, dia 10 de outubro.



As novidades ficam por conta da chegada do canal Baby TV , em SD, e dos sinais em alta definição (HD) dos canais Prime Box Brazil e Music Box Brazil .



Lançado no Brasil em 2010 pela Fox Networks, o canal Baby TV (111) traz uma programação desenvolvida especialmente para bebês e crianças com até três anos de idade, com desenhos animados e clipes musicais.



O canal Primebox Brazil HD (656), dedicado ao melhor do nosso brasileiro, apresenta conteúdos de ficção, documentários e animações, além de filmes de longa, média e curta metragens e uma seleção de series brasileiras inéditas.



Já o canal Music Box Brazil HD (623) leva ao ar 24 horas de programação exclusivamente voltada ao melhor da música brasileira. Exibe shows, videoclipes, documentários, entrevistas e programas exclusivos com os principais nomes do cenário nacional.





