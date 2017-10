Você está: Notícias

Fé

TV Canção Nova produz Especiais sobre a devoção a Nossa Senhora Aparecida

Vcfaz - 10 Out 2017 - 14:24



Em celebração aos 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora no Rio Paraíba do Sul, a TV Canção Nova exibe o longa metragem “Rainha Aparecida” e o drama documentário “Aparecida: Histórias de Fé”, com a participação do cantor Daniel.



Os Especiais foram produzidos pelo departamento de dramaturgia da emissora católica e serão exibidos no dia 12 de outubro. “ Aparecida: Histórias de Fé ” vai ao ar às 12h30 e às 23h30, e traz a história de um peregrino que sai em romaria do sul de Minas para o Santuário Nacional de Aparecida e o testemunho de pessoas que receberam graças por intercessão da padroeira do Brasil. O filme “ Rainha Aparecida ”, um conto fictício baseado na história da aparição de Nossa Senhora Aparecida em 1717, será exibido às 21h30.





