Discovery estreia nova temporada de Killing Fields: Crimes em Evidência

Vcfaz - 10 Out 2017 - 14:27



Rodie Sánchez e Aubrey St. Angelo trabalham em uma região do estado de Luisiana onde as propriedades rurais, as vastas lavouras e áreas alagadas escondem histórias de terror e violência. Corpos de vítimas de homicídio são constantemente abandonados naquelas terras, onde a rápida decomposição pode safar os culpados.



A partir de segunda-feira, 16 de outubro, às 22h20, o canal Discovery acompanha a dupla de detetives em investigações registradas em tempo real, com a estreia da segunda temporada de Killing Fields: Crimes em Evidência . Com oito episódios de uma hora, a atração tem o vencedor do Emmy, Tom Fontana, e o vencedor do Oscar, Barry Levinson, como produtores executivos.



Depois de interromper a própria aposentadoria e voltar à ativa na primeira temporada, Rodie Sánchez continua na dupla com o detetive Aubrey St. Angelo. Os dois se tornaram companheiros de investigação no caso do homicídio de Eugenie Boisfontaine. Agora, eles seguem juntos enquanto o cerco ao principal suspeito pela morte de Eugenie se fecha e surge mais um assassinato que permanece misterioso há 25 anos.





