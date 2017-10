Você está: Notícias

Programação

SKY passa a transmitir o sinal do SBT para todo o país

Vcfaz - 10 Out 2017 - 14:39



Uma reclamação frequente dos assinantes da SKY finalmente foi resolvida. Desde a última semana, o sinal do SBT está liberado oficialmente para todo o país.



Por questões contratuais, o SBT restringia seu acesso aos assinantes de estados como Ceará, Goiás, Espírito Santo, Paraná, Maranhão e Rio Grande do Norte. Com a mudança, os assinantes destes estados passaram a ter acesso à programação.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)





Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).