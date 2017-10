Você está: Notícias

Novo trailer de "Star Wars - Os Últimos Jedi" é divulgado

Vcfaz - 10 Out 2017 - 14:47



Foi divulgado nesta terça-feira, dia 10 de outubro, um novo trailer para o longa “ Star Wars: Os Últimos Jedi ”.



Em “ Star Wars: Os Últimos Jedi ”, da Lucasfilm, a saga da família Skywalker continua quando os heróis de “O Despertar da Força” se unem a lendas da galáxia em uma aventura épica que desvenda antigos mistérios da Força e revelações surpreendentes do passado.



O elenco do filme conta com Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern e Benicio Del Toro. “Star Wars: Os Últimos Jedi” tem roteiro e direção de Rian Johnson e produção de Kathleen Kennedy e Ram Bergman. J.J. Abrams, Tom Karnowski e Jason McGatlin estão na produção executiva.



“Star Wars: Os Últimos Jedi” estreia nos cinemas brasileiros no dia 14 de dezembro de 2017.



Confira abaixo o novo trailer:













