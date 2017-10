Você está: Notícias

Space estreia nova temporada de Mr. Robot um dia após EUA

Vcfaz - 10 Out 2017 - 20:37



A terceira temporada de Mr. Robot estreia no canal Space nesta quinta-feira, dia 12 de outubro, à meia-noite, apenas 24 horas depois da estreia nos Estados Unidos. A série traz o ator Rami Malek, vencedor de um Emmy pelo papel do hacker Elliot, e é exibida com exclusividade pelo canal no Brasil.



Mr. Robot acompanha Elliot, um jovem programador que domina a arte de hackear computadores. Ele sofre de transtorno de ansiedade social e depressão, o que faz com que hackear a vida das pessoas seja seu principal meio de conexão com seres humanos. Na nova temporada, vamos acompanhar Elliot decidido a impedir a segunda fase do plano da FSociety.





